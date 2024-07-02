الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تطوير شبكات المياه والصرف.. أبرز التحديات أمام محافظ الجيزة الجديد

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

رصد “الدستور” طلبات واحتياجات أهالي محافظة الجيزة من المحافظ الجديد، وذلك قبل ساعات من إعلان الحكومة الجديدة وحركة المحافظين.

ويقول أحمد ادهم، أحد سكان المريوطية البالغ من العمر 30 عامًا، إنه ينتظر الانتهاء من المرحلة الأخيرة من ردم ترعة المريوطية للحصول على إحدى الأكشاك من أجهزة المحافظة.

ويشير في تصريحاته لـ"الدستور" إلى أن الكثير من الشباب ينتظرون الانتهاء من تلك المشروعات للحصول على فرص عمل تسد الحاجة وتمهيد الطريق للزواج. 

ويلفت إلى أنه يجب على أجهزة المحافظة أن تأخذ في الاعتبار الشباب الذين يرغبون في تأسيس أسرة بأن تكون لهم أولوية أو حصة في تلك المشروعات.

ويضيف أن الجميع يتفاجأ بأن الذين يحصلون على تلك الفرص هم أصحاب مصالح ومحال تجارية وأنشطة تجارية أخرى.

ويقول أن هناك طلبات كثيرة تنتظر المحافظ الجديد لم تكن في الأحياء ووسط المدينة، بل في مناطق نائية وقرى ومراكز محافظة الجيزة، ومن بين أبرز تلك الطلبات تطوير شبكات المياه والصرف.

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