أهالي الغربية يطالبون المحافظ الجديد بـ جولات مفاجئة وإعادة تخطيط مروري

رصد “الدستور” طلبات واحتياجات أهالي محافظة الغربية من المحافظ الجديد، قبل ساعات من إعلان الحكومة الجديدة وحركة المحافظين.

وأكد يحيى عسكر، أحد المواطنين في محافظة الغربية، أنه يطالب المحافظ الجديد الذي سيتم الإعلان عنه بعد التشكيل الوزاري من خلال حركة المحافظين المزمع إعلانها غدًا، بأن يقوم بجولات مفاجئة لكافة المواقع حتى يشاهد الحقيقة على أرض الواقع.

وأضاف أن المحافظة تحتاج إلى رصف طرق وإعادة تخطيط مروري كامل.

وأشار إلى ضرورة أن يشدد المحافظ الجديد على عمل الوحدات المحلية التي تسير على الروتين منذ سنوات عديدة، مشيراً إلى أن المحافظة تحتاج إلى رصف طرق وإعادة تخطيط مروري كامل.