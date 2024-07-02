الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد الكرة يتراجع عن اختيار خليفة بيريرا لهذا السبب

بيريرا
بيريرا

تراجع مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، عن ترشيح أحد الحكام السابقين لتولى مهمة رئاسة لجنة الحكام، عقب رحيل البرتغالى فيتور بيريرا عن منصبه.

واتفق أعضاء الجبلاية على عدم المساس بالخواجه البرتغالى، لاستكمال موسمه حتى نهاية أغسطس المقبل، فى الوقت الذى يسعى فيه أعضاء اتحاد الكرة لإجبار بيريرا على الرحيل من خلال تقليص صلاحياته بشكل كبير، وعلى رأسها إبعاده عن ملف تعيين الحكام، ومنح الدكتور عزب حجاج مهمة التصرف فى ملف تعيينات الحكام بمفرده.

وجاء القرار عقب اجتماع مطول مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم الاستقرار على ضم عزب حجاج وسامي فاروق، فيما تم توجيه الشكر لبعض أعضاء اللجنة.

وأرجع رجال الجبلاية سبب عدم التفكير فى خليفة بيريرا إلى إمكانية رحيل المجلس الحالى فى نهاية شهر أغسطس المقبل، فى حال الدعوة لانتخابات مبكرًا دون الانتظار إلى أكتوبر أو نوفمبر.

وفى حال تأجيل الانتخابات إلى ما بعد انطلاق الموسم المقبل، سيكون الخيار الأقرب أمام رجال الجبلاية هو تعيين ياسر عبدالرءوف الحكم الدولى السابق، رئيسًا للجنة بشكل مؤقت لحين تولى المجلس الجديد مهمة إدارة الاتحاد.

وشهدت الأيام الماضية ترشيحات من داخل الجبلاية وخلافات بين الأعضاء لإسناد المهمة لأى من جمال الغندور أو عصام عبدالفتاح بحكم خبراتهما الطويلة فى تولى هذا المنصب من قبل، لكن الأمور لم تصل إلى حد الاتفاق بين أعضاء المجلس على أى منهما.

وشهدت الفترة الماضية وصول الكثير من الشكاوى ضد سوء مستوى التحكيم، وأرسل خمسة عشر ناديًا شكاوى ضد الحكام في الدوري المصري الممتاز على رأسها شكاوى من ناديي الأهلي والزمالك.

اتحاد الجبلاية إتحاد الكرة المصرية الحكام إجراءات التعاقد مع بيريرا لرئاسة لجنة الحكام

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