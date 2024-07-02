"الأوقاف" تعلن توزيع 9 آلاف عمامة و5 آلاف زي أزهري على الأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة السابعة والأخيرة من صرف العمامة الأزهرية الثالثة للأئمة بإجمالي 9000 عمامة أزهرية.

وذلك بمحافظات ( الشرقية – البحيرة - الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا)، وعلى الأئمة استلام العمامة الأزهرية من مديرياتهم، وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة الأزهرية من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الأحد 7 / 7 / 2024 م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

الأوقاف توزع 5 آلاف زي أزهري

كما أعلنت الوزارة توزيع الأوقاف صرف الزي الأزهري السابع للأئمة، وعددهم 5000 إمام، وذلك بمحافظات: (الشرقية– كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الإسكندرية – القاهرة – بني سويف – البحيرة – الغربية – الجيزة - القليوبية - قنا - المنيا - الإسماعيلية - الفيوم - دمياط - مطروح - شمال سيناء - الأقصر – أسوان – الوادي الجديد) وعلى الأئمة استلام الزي الأزهري من مديرياتهم، وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من يوم الأحد 7 / 7 / 2024م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

"الأوقاف" تصرف بدل إثابة للمتميزين

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمتميزين من أبنائها في مختلف المجالات، وبناء على تقرير مسئول الدعوة الإلكترونية ومسئول المنسقين الإعلاميين بوزارة الأوقاف، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف إثابة للمتميزين من مسئولي الدعوة الإلكترونية والمنسقين الإعلاميين بمديريات الأوقاف الإقليمية خلال شهر يونيو 2024م على النحو التالي:

1. محمد جابر كامل السيد - المنيا - 1500 جنيه

2. محمد إبراهيم عبده رمضان - السويس - 1200 جنيه

3. حسام الدين عبد الفتاح نصار - الغربية - 1200 جنيه

4. محمد لطفي أنور أحمد - المنيا - الشيخ مسعود - 1200 جنيه

5. مصطفى محمود عبد الوهاب حامد - المنيا - ديرمواس - 1200 جنيه

6. محمود محمد فتح الباب حسن - المنيا - بنى مزار - 1200 جنيه

7. محمد وجيه عبد المهيمن سلام - الغربية - زفتى - 1200 جنيه

8. رضا مرعى إبراهيم أبو اليسر - المنيا - دروة - 1200 جنيه

9. طه ممدوح عبد الوهاب جاد - المنيا - ملوي - 1200 جنيه

10. أحمد محمد متولي طنطاوي - الدقهلية - 1200 جنيه

11. أسماء محمد عزمي - الفيوم - 1200 جنيه

12. مؤمن عطا وهيب محمد - المنيا - منقطين - 1000 جنيه

13. مصطفى حسن حسين إبراهيم - المنيا - العدوة - 1000 جنيه

14. محمد زغلول محمد عبد المعبود - المنيا - مطاي - 1000 جنيه

15. نبيل محمد حسنين - أسوان - 800 جنيه

16. عاطف محمد عوض السيد الحلو - الدقهلية - شرق المنصورة - 800 جنيه

17. صبري أبو العطا محمد أبو العطا - شمال سيناء - شرق العريش - 800 جنيه

18. حازم محمد عبده السيد محمود - دمياط - فارسكور - 800 جنيه

19. جودة السيد محمد جاويش - البحيرة - 800 جنيه

20. ناصر شيبة مغربي علي - القليوبية - 800 جنيه

21. أحمد عبد العزيز محمد عبد الحليم - أسيوط - 800 جنيه

22. نصر عبد الحميد على خضر - كفر الشيخ - 800 جنيه

23. أحمد زكريا أحمد شتا - الإسكندرية - 800 جنيه

24. تامر محمد أحمد حسن - القاهرة - 800 جنيه

25. الحريري علي عباس محمد - قنا - 500 جنيه

26. محمود محسن سعد أبو السعود - دمياط - 500 جنيه

27. محمد رفعت عبد الجواد - الوادي الجديد - 500 جنيه

28. عمرو اسماعيل علي طه - الشرقية - 500 جنيه

29. أحمد عبد التواب مشرف مشرف - بني سويف - 500 جنيه

30. محمود عبد العال محمود عبد العاطي - سوهاج - 500 جنيه

31. عبد الله جاد أحمد الإمام - بورسعيد - 500 جنيه

32. حسين السيد حسين البنديري - شمال سيناء - 500 جنيه

33. السيد علي السيد علي عمارة - الجيزة - 500 جنيه