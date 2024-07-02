تجديد حبس خادمة عماد متعب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، اليوم الثلاثاء، حبس خادمة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا عماد متعب لاعب الأهلى السابق.



كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على خادمة متهمة بسرقة مبلغ مالي ومشغولات من داخل شقة لاعب نادي الأهلي السابق عماد متعب بمنطقة المعادي.



تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من لاعب الأهلي السابق عماد متعب بسرقة مشغولات من داخل شقته، وعلى الفور تم تكثيف البحث وتبين أن وراء الواقعة خادمة تعمل لديه، وتم القبض عليها واعترفت بالواقعة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.