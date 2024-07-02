الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكالة الفضاء المصرية تبحث التعاون مع وفد تشادي في مجال تكنولوجيا الفضاء

 بحث الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مع وفد من شركة "إيزري شمال إفريقيا" بجمهورية تشاد، يضم مجموعة من المهندسين المختصين بتكنولوجيا الأقمار الصناعية، سبل التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء، وخاصة في مجال الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية.


واعرب الدكتور شريف صدقي عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا الفضاء، والذي يسهم في تطوير القدرات المحلية والدولية في هذا القطاع الحيوي.
 

وأوضح أن الوفد التشادي اطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في تحليل ومعالجة الصور الفضائية، بالإضافة إلى المشروعات البحثية المشتركة التي يمكن تطويرها بين الجانبين. 


ولفت رئيس وكالة الفضاء المصرية الى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتشاد، ودفع عجلة التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين.


ومن جانبه، أكد الوفد التشادي اهتمامه الكبير بالاستفادة من خبرات وكالة الفضاء المصرية في تطوير مشروعاتهم الفضائية المستقبلية، والتعاون المشترك في تبادل الخبرات والتقنيات لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تكنولوجيا الفضاء.

الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شركة إيزري شمال إفريقيا جمهورية تشاد المهندسين المختصين بتكنولوجيا الأقمار الصناعية شريف صدقي

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