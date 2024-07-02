الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتفال بختام صلوات شهر قلب يسوع الأقدس بالقوصية

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس ختام شهر قلب يسوع الأقدس، وذلك بكنيسته بالقوصية، وشارك في الصلاة القمص كيرلس عازر، والقمص أنطون رزق الله، والقمص يوسف أقلاديوس، رعاة الكاتدرائية، والشماس ريمون عماد اليسوعي.

وخلال كلمة العظة، شكر صاحب النيافة الله الذي يهبنا كل فرح روحي، لتقوية إيماننا، مشيرًا ان قلب يسوع الأقدس هو رمز الحب الإلهي، والعطاء غير المحدود للبشر.

وأضاف الأنبا مرقس: إنه في سبيل الاتحاد الدائم بالقلب الإلهي الوديع والمتواضع، كان تكريس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس، حتى يظل حب قلب يسوع هو الطاقة الروحية الأولى في كل عمل وخدمة، لمجد الله.

واختتم الأب المطران كلمته الروحية بالترحيب بالقمص يوسف أقلاديوس، راعيًا بكاتدرائية قلب يسوع، بالقوصية، متنميًا له خدمة رعوية مثمرة. 

كلمة القلب وردت في الكتاب المقدس ألف مرة


والقى الأب يوسف العظة الروحية خلال القداس، حيث شرح معنى كلمة القلب بأنه الكيان الداخلي، الذي يحمل مشاعر الإنسان، ورغباته وذكر بأن كلمة "القلب"، وردت في الكتاب المقدس ألف مرة من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، كما تناول بإيجاز عدد اثنى عشر نوعًا من القلوب هي: (الطاهر، البرئ، الهادئ، الرائع، الحسّاس، الماكر، الشجاع، المنكسر، الأناني، الوحيد، الزجاجي، والحنون)، مؤكدًا في ختام حديثه أهمية الوداعة، والتواضع في الحياة الروحية للمسيحي.

وفي ختام القداس الإلهي، تم التطواف بأيقونة قلب يسوع الأقدس مع الترانيم، والألحان من خورس شمامسة الكاتدرائية.

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