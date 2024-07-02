الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهود التحالف الوطني لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في بني سويف

التطوير
التطوير

أولى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اهتماما كبيرا بمحافظة بني سويف منذ أن دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليقدم خدماته فى كافة القطاعات للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل داخل المحافظة، بمشاركة الجمعيات والمؤسسات التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطني.

وشهدت محافظة بني سويف، قيام جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإعادة تأهيل وتطوير عدد كبير من المنازل للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل التى كانت عبارة عن حوائط حاملة بالبوص والأرضية من التراب، حيث تم إعادة تأهيل تلك المنازل من حيث تعريش السقف بالعرق واللوح وطبقة خرسانية وتركيب باب وشباك وتركيب الكهرباء والسباكة ومحارة ودهانات للمنزل بالكامل وتشطيب الأرضيات وسراميك فى الحمام والمطبخ، فالوحدة تعد وحدة متكاملة يتم تشطيبها مجانًا دون أي تكاليف من المواطن.

كما شهدت المحافظة تنظيم فعاليات لمدة ستة أشهر ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي  التي تم تنفيذها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة الخير لدعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية.

وشهدت الاحتفاليات تسليم دفعة جديدة من عقود التمويل لمشروعات تنموية صغيرة بواقع 30 ألف جنيه لكل فرد منها  15 ألف منحة  كقرض حسن لا يُسترد"، بجانب توزيع كراتين مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، استكمالا لجهود مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي فى دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

واستقبلت محافظ بني سويف قافلة المواد الغذائية والتي تم تجهيزها بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة أبو هشيمة الخير ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية" كتف في كتف" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا وبالتزامن مع حلول  شهر رمضان المعظم،وذلك بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية القاعدية التابعة للتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

وشملت القافلة كراتين مواد غذئية تشتمل على مجموعة من السلع الأساسية والتموينية من الزيت والسكر والأرز والشاي،محملة على سيارات تم اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة كورنيش النيل، تمهيدًا لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية، بمستهدف 70 ألف أسرة  على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

فيما نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية قافلة طبية إلي عدد من القري تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين داخل القرية فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

بني سويف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جمعية الأورمان مؤسسة ابو هشيمة الخير القرى

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