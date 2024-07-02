ماذا ينتظر سكان السويس من المحافظ الجديد؟

رصد “الدستور” طلبات واحتياجات أهالي محافظة السويس من المحافظ الجديد، وذلك قبل ساعات من إعلان الحكومة الجديدة وحركة المحافظين.

وطالبت سيدة عبيد محافظ السويس شن زيارات مفاجئة لمستشفى الهلال للتأمين الصحي لأصحاب المعاشات الذين يُعانون من معاملة غير إنسانية وصفتها بأنها تفتقر إلى احترام السن.

ويقول أيمن عبد الغني إنه على الرغم من افتتاح مجمع السويس الطبي، إلا أن المنظومة الصحية ما زالت في حاجة إلى إعادة نظر خاصة في توقف العمل بمستشفى السويس العام.

ويقول وائل راتب، صاحب عمل حر، إن شوارع السويس تحتاج إلى جولات ميدانية بشكل مكثف من المحافظ ورؤساء الأحياء، لخلق مزيد من التواصل بينهم وبين المواطنين.

وترى حورية عزت أنه بالرغم من أعمال التطوير التي شهدتها بعض مناطق وشوارع السويس، إلا أن هناك شوارع كثيرة، بعضها رئيسي وحيوي، لم تطالها يد التطوير منذ فترة طويلة.

ويرى محمد محسن ضرورة إلزام الشركات والمصانع بتعيين أبناء المحافظة، حتى لو بنسبة 10%، ويشير محسن إلى أن أصحاب الشركات والمصانع يحتجزون الوظائف الإدارية والمؤثرة لأقاربهم وأبناء محافظاتهم الأصلية، ويتركون لشباب السويس وظائف الأمن والنظافة.

وتقول منى عبد الهادي، طالبة، أنها تنتظر من المحافظ تفعيل منصات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على تسويق المحافظة سياحيًا، مشيرة إلى أن السويس شهدت طفرة جمالية يجب الاستفادة منها بجذب هواة السياحة الداخلية.