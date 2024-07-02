الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البناء المخالف والعقارات المائلة.. أبرز التحديات أمام محافظ الإسكندرية الجديد

رصد “الدستور” طلبات واحتياجات أهالي محافظة الإسكندرية من المحافظ الجديد، وذلك قبل ساعات من إعلان الحكومة الجديدة وحركة المحافظين.

وقال زياد عمرو، شاب سكندري، إن من أصعب الملفات التي ستواجه المحافظ الجديد هو ملف البناء المخالف والعقارات المائلة والمعرضة للسقوط في محافظة الإسكندرية، والتي تنتظر حلا جذريا للانتهاء من مسلسل سقوط العقارات القديمة وانحدار العقارات الحديثة، بالإضافة إلى ملف التصالح والبناء المخالف، والقانون الخاص بإعادة البناء وآليات تنفيذه.
وأضاف لـ"الدستور" أن أيضاً من الملفات الهامة هو حل أزمة الباعة الجائلين، حيث تم حل هذه الأزمة من خلال مشروعات التطوير مثل مشروع تطوير محطة مصر، ولكن هناك العديد من الأماكن والميادين التي يشغلها الباعة الجائلين ويجب أن يكون هناك حل لها يليق بالعاصمة الثانية.

وقال رامي يسري، أحد المهتمين بالمجتمع المدني في الإسكندرية، إن من أهم الملفات التي ستواجه المحافظ الجديد هو متابعة الالتزام بإغلاق المحلات في مواعيدها الرسمية، وملف الباعة الجائلين والقضاء على العشوائية التي يسببها الباعة والتي تؤثر بشكل مباشر على أحمال الكهرباء والمظهر العام في المحافظة.
وأكد أن من أهم الملفات أيضاً الرقابة على المحليات والالتزام بحملات الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى أزمة مركبات التوكتوك التي انتشرت في كافة الشوارع الرئيسية، وضرورة التحكم فيها حيث أصبحت واجهة سيئة لمحافظة الإسكندرية.

وقالت مي أحمد إن المواطن السكندري ينتظر من المحافظ الجديد الاهتمام بملف إزالة القمامة من الشوارع والأحياء المختلفة، وهذا من أهم الملفات التي تأتي دائمًا على قائمة الأزمات داخل المحافظة، بالإضافة إلى القضاء على الأزمات المروية في بعض الأحياء خاصة في موسم الصيف.

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