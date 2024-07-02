التعديات على أراضي الدولة.. أبرز التحديات أمام محافظ البحيرة الجديد

رصد “الدستور” طلبات واحتياجات أهالي محافظة البحيرة من المحافظ الجديد، وذلك قبل ساعات من إعلان الحكومة الجديدة وحركة المحافظين.

من جانبه، أكد عبدالرحمن سعد حافظ أن أهم ما ينتظر محافظة البحيرة الجديدة هو الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المرحلة الأولى في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، وكذلك العمل على إدراج المراكز الأخرى ضمن المبادرة الرئيسية العملاقة. وأضاف أنه يجب منح فرص للشباب والاستماع إلى مطالبهم.

وأوضح عبدالرحمن سعد أن من بين أهم ما ينتظر محافظة البحيرة الجديدة هو ملفات التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والعمل على تطهير المحليات من الفساد، بالإضافة إلى فتح جميع ملفات الفساد المالي والإداري الموجودة في الوحدات المحلية المختلفة، والقضاء على بؤر الفساد والفوضى. وأشار إلى ضرورة منح فرص للشباب والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، مع محاولة إيجاد حلول لها.

من ناحية أخرى، أكد عصام عبدالصمد، مدرس ومقيم بمدينة رشيد، أن أهم ما يتنظره المحافظ الجديد للبحيرة هو المتابعة المستمرة للأعمال التي تجري تنفيذها في ميناء الصيد برشيد، وذلك المشروع العملاق الذي سيعمل على توفير 4 آلاف فرصة عمل، والذي سينقل محافظة البحيرة نقلة كبيرة أمام المحافظات الأخرى. كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة من أجل المساهمة في الانتهاء من الأعمال التي تجري تنفيذها في المواعيد المحددة.