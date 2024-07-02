الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحضور شيخ الشافعية بالأزهر.. الطرق الصوفية تنظم مجلس شرح وقراءة "نظم العمريطى"

المجالس العلمية الصوفية
المجالس العلمية الصوفية

نظمت  المشيخة العامة للطرق الصوفية، مجلس علمى، تناول شرح وقراءة نظم العمريطى"وذلك بحضور الشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الشافعية بالجامع الأزهر الشريف، حيث تم تنظيم المجلس على متن أبي شجاع في مذهب السادة الشافعية بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية، ويأتى ذلك فى إطار المجالس العلمية الصوفية التى تنظمها المشيخة العامة للطرق الصوفية.

وشارك فى المجلس العلمى عدد من أتباع ومقدمى ونواب الطرق الصوفية فى مصر، ويأتى ذلك بالتزامن السياسة الجديدة التى تتبعها المشيخة العامة للطرق الصوفية من أجل نشر المنهج العلمى بين أتابعها ومريديها حيث تقام المجالس والندوات العلمية بشكل مستمر ودائم وبمشاركة كبار علماء الازهر الشريف والطرق الصوفية. 

وتستعين الطرق الصوفية بعدد من دعاة وعلماء الأزهر ودار الإفتاء  في مجالسها العلمية مثل الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، والدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، والدكتور يسري جبر الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد القرشي الأستاذ بجامعة الأزهر.

"آداب المريد"...الطرق الصوفية تعلن عودة مجالسها العلمية الأسبوع المقبل

الطرق الصوفية.. مدارس دينية تنشر الوسطية 

جدير بالذكر أن الطرق الصوفية هي مدارس دينية في التزكية والتربية متفرعة من بعضها ومرتبطة بواسطة السند المتصل، وجميعها تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، وبعض من أهل الحديث وتتبع أحد المذاهب الأربعة والاختلاف بينها إنما هو في طريقة التربية والسلوك إلى الله، والطريقة عند ال‍سالك‍ين هي السيرة المختصة بهم إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات.

وتختلف الطرق التي يتبعها مشايخ الطرق في تربية طلابها ومريديها باختلاف مشاربهم، واختلاف البيئة الاجتماعية التي يظهرون فيها، وكل هذه الأساليب لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله، بل هي من باب الاجتهاد المفتوح للأمة.

بحضور شيخ الشافعية الأزهر الطرق الصوفية تنظم مجلس شرح نظم العمريطى

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