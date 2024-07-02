الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشروع "ساوث ميد".. وجهة سياحية عالمية لجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية

مشروع South Med
مشروع South Med

عقد مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم خلاله كشف تفاصيل مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى" وهو مشروع South Med". 

وكشف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن أن المشروع يضاهى أكبر المشروعات العالمية، موضحا أن مقام على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تريليون جنيه.

 مشروع "ساوث ميد" حقق مبيعات 60 مليار جنيه بعد ساعات من فتح باب الحجز

وأكد أن مشروع "ساوث ميد"، وجهة سياحية عالمية يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة  المصرية، موضحا أن حصة الدولة فى عائد مشروع "ساوث ميد" تريليون جنيه، وأن مشروع "ساوث ميد" حقق مبيعات 60 مليار جنيه بعد ساعات من فتح باب الحجز.

كما توجه هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بالشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي على تشجيعه الاستثمار المباشر الخاص المحلي والأجنبي.

حصة الدولة فى عائد مشروع "ساوث ميد" تريليون جنيه

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على التركيز على الساحل الشمالي لمصر لمضاعفة عدد السياح، وستكون واحدة من النقاط التي يمكن توطين الزيادة السكانية بها الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مصر قادرة خلال الفترة القادمة على جذب ضعف عدد السائحين، موضحا أن مشروع "SouthMed"، يضيف للرؤية المتكاملة التي تضعها الدولة للساحل الشمالى وتنميته.

ويقع مشروع "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع، ليكون بمثابة وجهة “Destination”عالمية في جنوب البحر المتوسط ومنافسًا لأجمل المدن السياحية الشاطئية في شمال المتوسط، بما يمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية.

مشروع ساوث ميد دولة المصرية وجهة سياحية عوائد دولارية مشروع SouthMed الساحل الشمالى

مواد متعلقة

مصدر مطلع: حلف الحكومة الجديدة لليمين الدستورية فى الثانية غدًا الأربعاء

مصدر حكومى مطلع لـ إكسترا نيوز: حركة المحافظين تشمل تغيرات موسعة

مصدر حكومى مطلع لـ"إكسترا نيوز": التغيير الوزارى يشمل 20 حقيبة

ماذا يريد المصريون من الحكومة الجديدة؟.. تقرير "إكسترا نيوز" يكشف مطالبهم

رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص

مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء لإعلان شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص (بث مباشر)

كاتب صحفى: نسبة التغيير تتعدى 90% فى التشكيل الوزارى المرتقب

خبير اقتصادى: التضخم والإصلاحات الهيكلية من أهم الملفات التى تواجه الحكومة المرتقبة

الأكثر قراءة

"الشناوى" يُقرر الرحيل من الأهلى.. عرض الـ5 ملايين دولار يُغرى الحارس الدولى

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

إكسترا نيوز: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

تجديد حبس خادمة عماد متعب

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين