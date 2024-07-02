مشروع "ساوث ميد".. وجهة سياحية عالمية لجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية

عقد مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم خلاله كشف تفاصيل مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى" وهو مشروع South Med".

وكشف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن أن المشروع يضاهى أكبر المشروعات العالمية، موضحا أن مقام على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تريليون جنيه.

مشروع "ساوث ميد" حقق مبيعات 60 مليار جنيه بعد ساعات من فتح باب الحجز

وأكد أن مشروع "ساوث ميد"، وجهة سياحية عالمية يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية، موضحا أن حصة الدولة فى عائد مشروع "ساوث ميد" تريليون جنيه، وأن مشروع "ساوث ميد" حقق مبيعات 60 مليار جنيه بعد ساعات من فتح باب الحجز.

كما توجه هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بالشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي على تشجيعه الاستثمار المباشر الخاص المحلي والأجنبي.

حصة الدولة فى عائد مشروع "ساوث ميد" تريليون جنيه

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على التركيز على الساحل الشمالي لمصر لمضاعفة عدد السياح، وستكون واحدة من النقاط التي يمكن توطين الزيادة السكانية بها الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مصر قادرة خلال الفترة القادمة على جذب ضعف عدد السائحين، موضحا أن مشروع "SouthMed"، يضيف للرؤية المتكاملة التي تضعها الدولة للساحل الشمالى وتنميته.

ويقع مشروع "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع، ليكون بمثابة وجهة “Destination”عالمية في جنوب البحر المتوسط ومنافسًا لأجمل المدن السياحية الشاطئية في شمال المتوسط، بما يمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية.