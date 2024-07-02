الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستشار وزير الصناعة: توقيع 4 اتفاقيات مع "الإسلامية لتمويل التجارة" في تونس

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  قال عمرو هزاع، الوزير المفوض التجاري ومستشار وزير التجارة والصناعة، إنه تم توقيع أربع اتفاقيات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في إطار البرنامج السنوي مع الوزارة، وتحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية والإفريقية. 

وأوضح هزاع، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في اللقاءات التونسية الإفريقية المنعقدة بتونس، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن هذه تعد المرة الثالثة التي يتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار برنامج العمل للسنة المقبلة.

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ونوه بأن هذه الاتفاقيات تخدم مصالح المجالس التصديرية بصفة عامة من خلال أربعة مشروعات مع عدد من المجالس التصديرية للصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية للأسمدة، وذلك بهدف التوسع وفتح أسواق جديدة في بعض الدول لزيادة التبادل التجاري.

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ولفت الوزير المفوض إلى أنه سيتم استضافة العديد من الوفود العربية والإفريقية الأعضاء في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، معربا عن أمله في انتهاء الإجراءات قريبا ليتم استضافة أولى المعارض في 15 يوليو الجاري بمعرض (إيه بي إس) لمجلس الصناعات الهندسية

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