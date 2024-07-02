الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات فى الأسواق المحلية

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات الوظائف الأمريكية وتعليقات رئيس الفيدرالي الأمريكي، للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة.


5 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب 

أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3160 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 7 دولارات، لتسجل 2324 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 3611 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2709 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25280 جنيهًا.
في حين عززت البيانات الأمريكية الضعيفة التي صدرت أمس الإثنين من التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سوف يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر ومرة أخرى في ديسمبر.
وأظهرت البيانات انكماش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للشهر الثاني على التوالي، وتراجع من 48.7 إلى 48.5 في يونيو.
وأظهرت تفاصيل إضافية للتقرير أن مؤشر التوظيف انخفض إلى 49.3 من 51.1 في مايو، كما تراجع مؤشر الأسعار المدفوعة– مكون التضخم– من 57 إلى 52.1 خلال مايو.

يأتي هذا على رأس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي الصادر يوم الجمعة الماضية، والذي أظهر تباطؤ التضخم في مايو إلى أدنى معدل سنوي له منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما رفع الرهانات على بداية وشيكة لدورة خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خطاب جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، في وقت لاحق اليوم، للحصول على إشارات تتعلق بمصير أسعار الفائدة.
كما تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي، ومحضر اجتماع السياسة الأخير للفيدرالي الأمريكي غدًا الأربعاء.

الاسواق خفض أسعار الفائدة الاستهلاك الشخصي تفاصيل إضافية للتقرير البيانات الأمريكية البيانات الأمريكية الضعيفة جرام الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 الجنية الذهب

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