إنهاء أعمال "حياة كريمة".. ماذا يريد أهالي الفيوم من المحافظ الجديد؟

رصد “الدستور” طلبات واحتياجات أهالي محافظة الفيوم من المحافظ الجديد، وذلك قبل ساعات من إعلان الحكومة الجديدة وحركة المحافظين.

وفي السياق، قال عبد العليم محمد رئيس قسم في مصلحة الضرائب، إنه يحلم بأن يهتم المحافظ الجديد بتنمية مدينة الفيوم الجديدة وسرعة تشغيلها، وستحل الكثير من الأزمات، أبرزها أزمة ارتفاع إيجار الشقق السكنية في مدينة الفيوم.

وإذ سيتجه الشباب إليها في حال توافر كافة الخدمات والابتعاد عن الشقق القديمة التي وصل أقل إيجار فيها إلى 4 آلاف جنيه شهريًا. وبالتالي سيتم إعمار المدينة الجديدة.

وأكد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال مبادرة حياة كريمة في جميع القطاعات، سواء الري والزراعة، مياه الشرب، الطرق، والصرف الصحي.

فيما أضاف محمد القللي نقيب المعلمين في مركز إطسا، أن المحافظة تحتاج لمزيد من الجهد والعمل حتى تلحق بركب التنمية كما حدث مع محافظة بني سويف، مشيرًا إلى أن محافظة الفيوم تعد من أكبر محافظات الجمهورية وتحتوي على العديد من الموارد.

وعلى سبيل المثال، قطاع السياحة حيث تمتلك المحافظة العديد من الأماكن الأثرية والسياحية التي يمكن أن تسهم في نقل المحافظة نقلة نوعية كبيرة إذا تم التركيز عليها.

ويقول محمود جاد، إنه يجب على المحافظ الجديد الخروج من المدينة إلى قرى المحافظة والاهتمام بها، وخاصة القرى النائية التي تعاني من مشاكل نقص مياه الشرب والري، ونقص في عدد المدرسين في مدارسها. كما يجب الاهتمام بالطرق وإصلاحها، والميادين بحيث يكون هناك عمال معينون لمتابعة الميادين التي تم تجميلها، من أجل الحفاظ عليها وتنظيفها بانتظام.

وأكد “جاد” على ضرورة الاهتمام بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم لأنها المنفذ الصناعي الوحيد في المحافظة، وضرورة توفير كافة الخدمات وإزالة المعوقات أمام رجال الأعمال لتشجيع كبار المستثمرين على الاستثمار داخل المحافظة.