الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد توليها منصب مدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. من هي دينا عبد السلام؟

الدكتورة دينا عبد
الدكتورة دينا عبد السلام

أصدر الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، قرارًا بندب  الدكتورة دينا عبد السلام، أستاذ الأدب الإنجليزي المساعد كلية الاداب جامعة الإسكندرية، للعمل مديرًا لـ مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

ولهذا نستعرض في التقرير التالي، من هي الدكتورة دينا عبد السلام؟.

من هي الدكتورة دينا عبد السلام مدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية؟

هي حاصلة على الدكتوراه في النقد الأدبي عام 2010 وتشغل حاليا وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة الإنجليزية، بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، حيث تقوم بتدريس النقد الأدبي، والأدب الكلاسيكي، والدراسات السينمائية.

 كما قامت الدكتورة دينا عبد السلام، بتدريس مواد سينمائية بعدد من المؤسسات الأكاديمية، وهي أيضا مخرجة استقبلت أفلامها "ألف رحمة ونور" (2014)، "كان وأخواتها" (2016)، "مستكة وريحان" (2017) و"وش القفص" (2021) بحفاوة نقدية وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية. 

كما تم اختيار دينا عبد السلام، بلجان المشاهدة والتحكيم بعدد من المهرجانات الدولية، وهي أيضا كاتبة نُشرت روايتها "نَصُ هجره أبطاله" عام 2012 ومجموعتها القصصية "إعادة تدوير" عام 2019.

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الأربعاء.. "صيد الذئاب" محور أمسية ثقافية فى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

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" ثوره 30 يونيو إرادة شعب" احتفالية بمركز الحرية للإبداع.. السبت

عن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يعد المركز، ملتقى لأهالي الاسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب هوايات ومثقفين ودارسين وهواة في كافة المجالات العلمية والفنية، كما يوفر البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين.

يرجع بناء مركز الحرية للإبداع، لعهد محمد علي، ويقع "كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا، ىوفي عام 1962 تم تحويل المركز إلي قصر ثقافة الحرية وكان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وكانت تقام فيه العديد من الأنشطة المتنوعة تخدم في تثقيف الاطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة، وفي عام 2001 وبالتحديد في الإثنين 12 شعبان 1422 هـ - 29 اكتوبر2001 تم افتتاح المركز، ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، مثل الندوات والورش الفنية والدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بالثقافة في الإسكندرية.

دينا عبد السلام صندوق التنمية الثقافية الادب مخرجة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وليد قانوش

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