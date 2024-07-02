توفير فرص عمل.. أبرز التحديات أمام محافظة قنا الجديد

رصد “الدستور” طلبات واحتياجات أهالي محافظة قنا من المحافظ الجديد، وذلك قبل ساعات من إعلان الحكومة الجديدة وحركة المحافظين.

فرص عمل ومشروعات

من جانبه، يقول أشرف عبدالنبي، أحد أهالي محافظة قنا، إن أبرز المطالب هي توفير فرص العمل من خلال مشروعات يقوم بها محافظة قنا لتوظيف الشباب في مختلف مناطق المحافظة.

ويقول عبدالنبي في حديثه لـ"الدستور" أنه كأبن من أبناء مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، يطمح في أن ينهي المحافظ القادم لتولي مهمة العمل رسميا في محافظة قنا خلال ساعات، الأزمة التي تعاني منها مدينة الأمل والتي كان من المفترض إنشاؤها في مدينة نجع حمادي منذ 10 سنوات.

وتابع أبن مدينة نجع حمادي، أن أزمة الباعة الجائلين في مختلف مناطق محافظة قنا تستحق الحل، ويجب على المحافظ القادم أن يجد حلاً نهائياً لتلك الأزمة، مشيراً إلى أن الأهالي يطالبون بحل الأزمة الخاصة بانتشار الباعة الجائلين في الشوارع منذ حوالي 10 سنوات دون حل للمشكلة.

أما عبدالرافع محمود، أحد أهالي مدينة فرشوط شمال محافظة قنا، فأكد أن الأهالي يطالبون المحافظ القادم بضرورة إنشاء متنزهات عامة للأهالي خاصة بعد فشل مشروع الحدائق العامة الذي تم تنفيذه في المحافظة، قائلاً: "مفيش أي متنزهات غير الكورنيش للأهالي، نستحق أفكاراً جديدة ومشروعات جديدة للمتنزهات العامة".