أحمد داود يكشف سبب مشاركته فيلم الهوى سلطان: "مش بنشوف النوعية دي كتير في السينما"

ينتظر النجم أحمد داود عرض فيلمه الهوى سلطان قريبًا في دور العرض وصرح داود " أكثر حاجة شدتني لفيلم الهوى سلطان نوع وقصة الفيلم اللي بقالنا كتير مش بنشوفها في السينما، فبين علي وسارة علاقة حقيقية كتير مننا شافوها او عاشوها قبل كده"

أبطال فيلم الهوي سلطان





فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس يدعى علي.



ويعتبر فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن". يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٥ مليون جنية مصري.



ويعتبر أحدث أعمال أحمد داود مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

تفاصيل شخصية فيلم "الهوى سلطان" لـ منة شلبي

وتخوض منة، تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم "الهوي سلطان"، ومن المقرر طرحه قريبًا داخل دور العرض السينمائي، وتجسد فيه شخصية جديدة ومختلفة عن سابق أعمالها الفنية.



ومن المقرر أن تجسد الفنانة منة شلبي، شخصية فتاة لديها عقدة من الارتباط بسبب زواج والدها من سيدة بعد وفاة والدتها بفترة، ما تسبب في توتر العلاقة بينهما، ووالدها هو الفنان عماد رشاد.

وانتهت خلال الأيام الماضية من تصوير فيلم "الهوى سلطان" الذي تقوم خلاله بدور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد داود، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسرى، وتقدم منة شلبى خلاله شخصية موظفة في إحدى المصالح الحكومية.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق، إذ تجسد منة دور موظفة بمصلحة حكومية لديها عقدة من

الرجال بسبب زواج والدها وهى صغيرة من امرأة أخرى بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة، لكنها تقع في حب الفنان أحمد داش.