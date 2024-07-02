الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المستثمرين العرب: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير الساحل الشمالي طفرة لتعظيم موارد الدولة

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب إن توقيع عقد الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مشروع ساوث ميد لتطوير الساحل الشمالي أحد النماذج المهمة لتعظيم موارد الدولة.
 وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن حجم الاستثمارات المعلنة للمشروع تمثل نجاح حقيقي للدولة وتعظيم لدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومى، مشيرا إلي أن المشروع سيسهم في تعظيم صادرات العقارات عبر بيع الوحدات العقارية للعملاء الأجانب. 

وأضاف: تعد تصدير العقارات من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث يلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح: يعزز تصدير العقارات من تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، مما يساهم في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، هذا الأمر يساعد على استقرار العملة المحلية ويقلل من الضغط على الاقتصاد الوطني.

وأكد أنه يساهم في خلق فرص عمل جديدة، سواء في قطاع البناء أو الخدمات المرتبطة به. إن إنشاء وتطوير المشاريع العقارية يستلزم توظيف العديد من العمال والمهندسين والفنيين، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة الدخل للأفراد.

وأشار إلي أنه يساهم في تحسين البنية التحتية وتطوير المناطق الحضرية، فالاستثمارات العقارية الأجنبية غالبًا ما تكون موجهة نحو تطوير مشروعات كبرى تشمل مجمعات سكنية وتجارية وصناعية، مما يعزز من جودة الحياة في المناطق المستهدفة ويجعلها أكثر جذبًا للسكان والمستثمرين.

وأكد أنه يعزز تصدير العقارات من الصورة الدولية لمصر كمقصد استثماري آمن وجاذب، عندما يحقق المستثمرون الأجانب عوائد مجزية من استثماراتهم العقارية في مصر، فإن ذلك يعزز من سمعة البلاد ويشجع المزيد من المستثمرين على دخول السوق المصري.

وأوضح أن تصدير العقارات يلعب دورًا استراتيجيًا في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، ومن الضروري أن تستمر الحكومة في تحسين البيئة الاستثمارية وتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب لضمان استمرار هذا النمو والتطور في القطاع العقاري.

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