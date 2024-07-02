الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماهى المدارس التطبيقية فى مصر بديل الثانوية العامة؟

المدارس التطبيقية
المدارس التطبيقية

البحث عن بدائل الثانوية العامة هو السائد أمام طلاب الشهادة الاعدادية ومنها البحث عن ماهي المدارس التطبيقية فى مصر لمعرفة طبيعة هذه المدارس المنتشرة في محافظات مصر وكذلك معرفة تفاصيل الدراسة فيه.

ننشر في التقرير التالي ماهي المدارس التطبيقية فى مصر كي يطلع عليها طلاب الشهادة الاعدادية المستعدين للتقديم للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024/2025.

المدارس التطبيقية في مصر

بالفعل تم فتح باب التقديم في المدارس التطبيقية في مصر بداية من يوليو الجاري وتهدف المدارس التطبيقية في مصر لإعداد طالب تقني مؤهل لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

تتنوع المدارس التطبيقية في مصر في مختلف المجالات التي تفتح ابوابها امام طلاب الشهادة الاعدادية للدراسة بها وتنتشر في مختلف محافظات الجمهورية.

المدارس التطبيقية في القاهرة 

مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر.

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية الكائنة بمدينة السلام.

مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية في التجمع الثالث.

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات في مدينة بدر.

مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة نصر

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية في حى الأسمارات بالمقطم.

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية في مصر الجديدة.

مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية بحى الأسمارات في المقطم.

مدرسة غبور 1 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة 15 مايو

مدرسة الفخار والحرف التراثية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة الفسطاط القاهرة القديمة

مدرسة الهيئة العريية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة حلوان.

مدرسة صناع الغد الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة بدر.

مدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية في القاهرة الجديدة.

المدارس التطبيقية في الجيزة 

مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات في مدينة 6 أكتوبر.

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد 

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة العمرانية.

مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة 6 أكتوبر.

مدرسة غبور 2 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة 6 أكتوبر.

مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة الشيخ زايد.

مدرسة موييكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في 6 أكتوبر.

مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في أكتوبر.

مدرسة عمار ٢ للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة الشيخ زايد.

 

المدارس التطبيقية في الاسكندرية 

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية 

مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 

 

مدارس التطبيقية  في المنيا

مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية في أبوقرقاص.

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية 

مدرسة نصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية في دير مواس.

مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط 

 

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المدارس التطبيقية في القليوبية 

 

مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية في العبور.

مدرسة ماونتين فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في العبور.

مدرسة أبوزعبل للتكنولوجيا التطبيقية في الخانكة.

 

المدارس التطبيقية في محافظة الشرقية 

مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة السويلي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة مدحت السويلي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة أفروإيجبت للتكنولوجيا التطبيقية.

 

 

المدارس التطبيقية في محافظة المنوفية

 

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة ايفرجرو اللولية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية وأماكنها في محافظة بورسعيد

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية في بحر البقر.

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية في شمال بورسعيد.

 

المدارس التطبيقية في محافظة الدقهلية

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية موجودة في محافظات الدقهلية والسويس، والوادي الجديد 

 

المدارس التطبيقية في بقنا

مدرسة C F C الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

 

المدارس التطبيقية في محافظة سوهاج

مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية.

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