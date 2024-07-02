طرق التحويل للمدارس التجريبية في محافظة القاهرة

ينتظر الطلبة وأولياء الأمور طرق التحويل للمدارس التجريبية داخل محافظة القاهرة

ويبحث أولياء الأمور عن الموقع الرسمي لتحويل بين المدارس التجريبية بمحافظة القاهرة

تحويل المدارس التجريبية محافظة القاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بدء تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس والإدارات للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٧/١، عبر الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg.

وتعد الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.

ومن الشروط التأكد من استيفاء جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس تمت من خلال إستمارة الخدمات الإلكترونية.

ويأتي التحويل من الأزهر إلى التعليم العام والعكس سيكون فى الفترة من ٢٠٢٤/٨/٤ حتى ٢٠٢٤/٩/٣.



طريقة التحويل

_ الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

_ اختيار التحويلات المدرسية.

_ اختيار استمارة طلب تحويل.

_ قراءة التعليمات الموجودة.

_ الضغط على كلمة استمرار.

_ ملء البيانات المطلوبة فى استمارة التحويل.

_ طباعة استمارة التحويل.



وكان اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ليكون بحد أدنى ٢٣٢ درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة ١٤٠ درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب ٤٠ درجة.

وسيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.

ويسمح للطلاب الحاصلين على مجموع ٢٦٦ درجة فأكثر باختيار المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن ٢٥% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

أما الطلاب الحاصلين على مجموع درجات ٢٥٢ درجة فأكثر فيسمح لهم بالتقدم للمدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون التقيد بالمربع السكنى وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن ٢٥% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة، ولا يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الاول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك.