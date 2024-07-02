الثلاثاء 02 يوليو 2024
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أهالي الدقهلية: نقص الكوادر بالوحدات المحلية أبرز التحديات أمام المحافظ الجديد

محافظه الدقهليه
محافظه الدقهليه

رصد “الدستور” آراء مواطني محافظة الدقهلية في أبرز التحديات التي تواجه المحافظ الجديد.

وقال عادل السلكاوى، موظف، إن أبرز التحديات التي تواجه المحافظ الجديد هو نقص الكوادر والخبرات في الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أن الوحدات المحلية تعاني من نقص في عدد الموظفين مما قد يعرقل عمل المحافظ الجديد.

وأضاف فتحي جمال، أحد أهالي مدينة المنصورة، أن سلوكيات وعادات وتقاليد الأهالي قد تكون التحدي الأكبر أمام المحافظ الجديد، خصوصًا فيما يتعلق بمشكلة القمامة، مشيرًا إلى أن الأهالي لم يعتادوا على وضع القمامة داخل الصناديق المخصصة، بل يضعونها في منتصف الطرق.

وأشارت خلود مجدي، ربة منزل، إلى أن التحديات التي قد تواجه المحافظ الجديد هي نقص الإمكانيات، فالدقهلية محافظة كبيرة تحتاج إلى إمكانيات ضخمة للعمل على التطوير.

وأشاد محمد حاتم، أحد أهالي مدينة المنصورة، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مصر، حيث أنشأ شبكة طرق كبيرة نقلت مصر إلى مكان آخر.

كما طالب محمد من الحكومة الجديدة توفير فرص عمل جيدة للشباب للاستفادة من طاقاتهم ومجهوداتهم في بناء مصر، والعمل على الحد من الهجرة خارج مصر بسبب كثرة البطالة.

وقال محمد حاتم إن أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء بشكل يومي يؤثر سلباً على المواطنين وعملهم، كما يؤثر على الطلاب في فترة امتحاناتهم.

وأشار إلى ضرورة توفير الطاقة في مصر حتى نتمكن من التغلب على مشكلة الكهرباء.

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