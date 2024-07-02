"الخصوص- المعادى الجديدة".. بدء العمل فى الخط السادس لمترو الأنفاق 2025

كشف مصدرمسئول بالهيئة القومية للأنفاق، أن بدء تنفيذ "الخط السادس" لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، يبدأ من منتصف العام المقبل 2025.

أوضح المصدر، أن المرحلة الأولى من الخط السادس للمترو تمتد من الخصوص بالتقاطع مع الطريق الدائري حتى المعادي الجديدة، ويمر موازيا لترعة الإسماعيلية ثم الأميرية وشارع بورسعيد حتى القرب من محطة غمرة ثم محطة العباسية بالخط الثالث، ويمر أسفل شارع صلاح سالم حتى السيدة عائشة، ليتقاطع مع الخط الرابع للمترو ثم يمر بجوار المتحف القومى للحضارة المصرية حتى يصل البساتين علويا فوق الطريق الدائرى عند محور الجزائر ثم شرقا حتى المعادي الجديدة.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه سيتم تنفيذ الخط السادس للمترو عن طريق الشركات المصرية سواء تنفيذ المسار الحفر النفقي أو إنشاء المحطات، على أن تقوم شركة "الستوم الفرنسية" بتصنيع الوحدات وأنظمة التحكم داخل مصنعها الجاري إنشاؤه بمدينة "برج العرب" بنسبة مكون محلي مصرية.

ومن جهتها، أكدت الهيئة القومية للإنفاق أن الخط السادس يبدأ من مدينة الخصوص بالقرب من الطريق الدائرى ثم يمر علويا بأحياء بهتيم ثم مسطرد والسواح التي سيتم تنفيذ فيها ورشه الخط، والوايلي ثم الزاوية الحمراء، حيث يبدأ مسار المترو منها نفقيا ويمر بمحطة الدمرداش للخط الأول حيث يتبادل الخدمة مع ثم محطة العباسية بالخط الثالث (ويتبادل أيضا الخدمة معها)، ويكمل مساره أسفل شارع صلاح سالم بمحطات (نادي الشرطة - الحلبي - حديقة الأزهر)، ثم محطتي السيدة عائشة وسور مجرى العيون التي يتبادل فيهما الخدمة مع الخط الرابع للمترو (حدائق الأشجار - الرحاب) الجاري إنشاؤه، ثم محطة متحف الحضارات ليعبر الدائري علويا حتى البساتين، فالمركز الأوليمبي والذي يتفرع بعده إلى فرعين.

يوضح: “التفريعة الأولى شرقا وتشمل محطات (المعراج - وادى دجلة - زهراء المعادي - القطامية - وأخيرا في محطة المعادى الجديدة)، والتفريعة الجنوبية (المعادي- طرة (والتى يتبادل فيها الخدمة مرة أخرى مع الخط الأول للمترو)”.

جدير بالذكر أنه جار دراسة المرحلة الثانية للخط السادس حتى القاهرة الجديدة، بحيث يتبادل الخدمة مع كلا من (مونوريل شرق النيل) و(القطار السريع).