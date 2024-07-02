رئيس الوزراء: الدولة منفتحة تمامًا على جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع "ساوث ميد" بحجم الاستثمارات والمكاسب المتوقعة يضيف للرؤية التي وضعتها الدولة للساحل الشمالي الغربي.

وأضاف "مدبولي"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، أنه عن طريق هذا المشروع نعطي رسالة بأن الدولة تعلن اليوم عن ثقتها الشديدة في المستثمرين المحليين وقطاع الاستثمار المحلي".

جدية الدولة في جذب الاستثمارات

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة كان مع شريك من الشركاء الاستراتيجيين الأشقاء في دولة الإمارات، وبالتالي يعتبر استثمارًا أجنبيًا مباشرًا؛ فيأتي هذا المشروع مع شريك محلي ليؤكد ثقة الحكومة التامة في أن المستثمر المحلي قادر على تنفيذ مشروع على أعلى مستوى عالمي من حيث التخطيط والتصميم، فضلاً عن ثقتها في شركات المقاولات المصرية التي تنفذ المشروعات وتخرجها بمستوى جودة.

وتابع: "نحن نؤكد أننا كدولة منفتحون تماما على جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية؛ لأن كل هذا سيسهم في زيادة نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، وتخليق عوائد مستدامة للدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بالتالي نحن نعظم من أصول الدولة الموجودة، وهذا كان في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلن عنها".

ولفت إلى أن الحكومة جادة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، سواء من خلال طرح أصول كانت موجودة في شركات أو الاستفادة من الأصول الثابتة التي كانت تملكها الدولة، والتي كان جميع الخبراء يطالبون بضرورة استفادة الدولة بها وإشراك القطاع الخاص فيها.

واختتم: "أظن أن النماذج التي رأيناها اليوم وغيرها سواء في رأس الحكمة أو المشروعات الأخرى تثبت مدى جدية الحكومة والدولة"، معربًا عن شكره وتقديره لكل القائمين على هذا المشروع الذي سيضيف للاقتصاد المصري، ويثبت مدى جدية الدولة في دفع الاستثمار الخارجي والمحلي المباشر، وتعظيم دور القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة.