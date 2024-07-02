مدبولى: قادرون على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع "ساوث ميد" بحجم الاستثمارات والمكاسب المتوقعة يضيف للرؤية المتكمالة التي وضعتها الدولة المصرية للساحل الشمالي الغربي، واليوم نعطي رسالة أننا قادرون على تنفيذ مشروع على أعلى مستوى عالمي من حيث التخطيط التي شاركت فيه كل المكاتب العالمية على أعلى مستوى في عملية التخطيط والتصميم بجانب شركات المقاولات المصرية التي ستنفذ هذا المشروع، ومستوى الجودة الذي سيخرج به هذا المشروع.

وأضاف مدبولي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أننا نؤكد أننا كدولة منفتحون تمامًا على جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية، لأن كل هذا سيسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل وتخليق عوائد مستدامة للدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع: "إننا نعظم من أصول الدولة الموجودة وهذا كان في إطار وثيقة سياسية ملكية الدولة التي أعلنتها مصر، واليوم تشاهدون مدى جدية مصر في تنفيذها سوءًا من خلال طرح أصول كانت موجودة في شركات أو استفادة من الأصول التي كانت تمتلكها الدولة".

واستكمل: "أعتقد أن النماذج التي تقاعدنا عليها اليوم بهذا المشروع، وقبل ذلك بمشروع رأس الحكمة ومشروعات أخرى كثيرة تثبت مدى جدية الحكومة والدولة في تنفيذ هذا الموضوع".