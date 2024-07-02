مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء تتسلم 2.5 طن من لحوم الأضاحى

سلمت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، 2.5 طن من لحوم الأضاحي إلى مديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيعها على المستحقين، وذلك في حضور عبدالعال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، والشيخ محمود أحمد مرزوق، مدير مديرية المديرية، والمحاسب على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن هذه الدفعة من لحوم الأضاحي تعد الأولى التي ترسلها وزارة الأوقاف للمحافظة، حيث سيجرى توزيعها على المستحقين بشمال سيناء.

ووجه المحافظ، الشكر لوزارة الأوقاف على الدعم المتواصل لمحافظة شمال سيناء وتوفير الحماية المجتمعية والفكرية لأبناء شمال سيناء، لافتًا إلى أن التوزيع يتم بواسطة مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة وأصحاب البصيرة والصم والبكم.

وأشار عبدالعال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، إلى اهتمام المحافظة بالأسر الأولى بالرعاية والمستحقة طبقًا لتوجيهات الوزير المحافظ.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمود أحمد مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء طبقًا لتوجيهات المحافظ.

وأضاف المحاسب على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين تحت إشراف الوحدات الاجتماعية واللجان المخصصة لذلك.

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