وجهة سياحية عالمية... اقتصادي: "ساوث ميد" يجذب استثمارات بتريليون جنيه للدولة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن إعلان اليوم عن الشراكة الجديدة بين الدولة والقطاع الخاص بمشروع "ساوث ميد" الضخم بالساحل الشمالي يبعث برسالة ثقة في الاقتصاد المصري ويحفز المستثمرين للتواجد في مصر، مشيرًا إلى أن المشروع سيؤدي إلى تحويل مصر إلى وجهة سياحية عالمية رائدة.

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مشروع "ساوث ميد" واعد ويؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن "ساوث ميد" وجهة سياحية عالمية يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية.

وألمح إلى أن هذه الشراكة الناجحة بين الدولة والقطاع الخاص وتحقق التنمية المستدامة للساحل الشمالي وتصل حصة الدولة في عائد مشروع "ساوث ميد" تريليون جنيه، موضحًا أن مشروع "ساوث ميد" حقق مبيعات 60 مليار جنيه بعد ساعات من فتح باب الحجز.

وكان هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد أكد أن الدولة المصرية قامت مؤخرًا بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثير من بلاد حوض البحر المتوسط، حيث اعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر، والجو اللطيف المعتدل في شهور الصيف.

وأوضح، أن الدولة اتجهت لعمل تغيير إستراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة، حيث تم ذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق مثل مشروع رأس الحكمة و"الساوث ميد" الذي يعلن عنه اليوم حيث يتم تطوير مشروع الساوث ميد بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر الأبيض المتوسط مثل شواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان.

وأشار إلى أن المشروع يحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسياح في البحر المتوسط، ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع – باستثمارات تريليون جنيه أى بما يعادل نحو 21 مليار دولار - من خلال "مجموعة طلعت مصطفى TMG" التي لها تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية.