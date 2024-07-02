انهيار بئر على شاب أثناء الحفر فى فرشوط (صور)

تحاول قوات الحماية المدنية إنقاذ شاب انهارت عليه بئر خلال الحفر، في نجع سلام حاجر الدهسة، بمركز فرشوط شمالي قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانهيار بئر على شاب خلال الحفر في قرية حاجر الدهسة، مركز فرشوط.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الدفاع المدني إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص أن الشاب يُدعى "أحمد.ر.أ"، يبلغ من العمر 30 عامًا، انهارت عليه بئر خلال عملية حفر مع آخرين جار محاولات لإنقاذه وانتشاله دون حدوث أي ضرر له في قرية حاجر الدهسة مركز فرشوط.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.