أهالي البحيرة: نريد من المحافظ الجديد الاستمتاع لمشاكل المواطن

من خلال التكليفات والتوجيهات التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، دائمًا ما تكون الأهداف التي تسعى إليها الحكومات الجديدة لتحقيقها هي العمل على تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية بالنسبة للمواطنين، والذي يعتبر حجر الزاوية الذي يعبر عن درجة نجاحها. فمهما كانت الأهداف طموحة، فإن القدرة على تنفيذها بكفاءة وفاعلية هي ما يعكس النجاح الحقيقي للحكومة في تحقيق التطلعات الوطنية.

"الدستور" انتقلت إلى الشارع البحراوي من أجل استطلاع آرائهم حول ما يريدونه من المحافظ الجديد.

وفي البداية، يقول سامح محمد معوض، موظف بالإدارة الصحية بالدلنجان، إن من أهم متطلبات المواطن من المحافظ الجديد أن يكون هناك تواصل دائم مع المواطنين، والعمل على حل المشاكل الخاصة بهم، مع القيام بتحديد يوم دائم ليلتقي بالمواطن وسماع المشاكل بنفسه، والتواصل مع الجهات المختصة.

كما طالب سامح معوض المحافظ الجديد بالعمل على تفعيل دور الرقابة والمتابعة المستمرة لملف العمل داخل المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز، مع متابعة الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك متابعة العملية التعليمية، والعمل على إيجاد حل لمشكلة الدروس الخصوصية، مع القيام بتفعيل دور الرقابة لمتابعة الأسعار الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات ومراقبة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من ناحية أخرى، أكد عادل هندي، موظف في وزارة العدل، أنه يرغب في أن يقوم محافظ البحيرة الجديد بالنزول إلى الشارع والاستماع إلى مشاكل المواطنين بنفسه، مع القيام بمتابعة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها داخل مراكز المحافظة، وتحديدًا مشروع الصرف الصحي والطرق، بالإضافة إلى متابعة الانضباط الإداري داخل جميع المصالح الخدمية، وكذلك متابعة المنظومة الصحية والعلاجية بصورة دائمة.