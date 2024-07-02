وزير الزراعة يجتمع مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية ويؤكد على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس السيسي بتحصيل مستحقات الدولة وإنهاء إجراءات التقنين.

عُقِدَ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا اليوم مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لمتابعة بعض الملفات المهمة الجاري تنفيذها في الهيئة.

وفي بداية الاجتماع، قدم القصير الشكر إلى د. محمد الشحات، المدير التنفيذي السابق للهيئة، مُضِيفًا أنه أدى عمله بكل تفانٍ وإخلاص خلال مدة توليه المسؤولية، كما قدم التهنئة إلى هاني حجازى، رئيس الهيئة الجديد، متمنيًا له التوفيق في قيادتها خلال الفترة المقبلة.

وطالب القصير قيادات الهيئة بالتعاون مع مديرها التنفيذي الجديد، مؤكدًا أنه لا أحد ينجح بمفرده، ولكن من خلال العمل الجماعي وروح الفريق.

وأشاد وزير الزراعة بجهود الهيئة خلال الفترة الماضية حيث حققت إنجازات عديدة على كافة الأصعدة، ووجه بالإسراع في إنهاء إجراءات تقنين الأراضي وعدم تعطيل مصالح المواطنين، وكذلك بالإسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير تنفيذًا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وقال القصير إن هيئة التعمير من الهيئات الاقتصادية الكبيرة في الدولة، ويجب إدارتها بالفكر الاقتصادي وطرح مناطق الاستثمار الزراعي والحيواني والداجني على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار، وتسويق أراضيها للمستثمرين مع تسهيل إجراءات التعامل معهم، وهذه إحدى أولويات القيادة الجديدة للهيئة.

كما وجه القصير اهتمامًا بالحوكمة والرقابة والشفافية في التعامل، مع الإسراع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات المتعاملين مع الهيئة، وكذلك مكافحة الفساد من خلال منع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها، موجهًا بضرورة العمل دائمًا على تحسين الصورة الذهنية عن الهيئة لدى الغير.

أشار القصير إلى جهود الهيئة في مجال حصر وتصنيف التربة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية، مشيداً بما تحقق في هذا الملف، مؤكداً أن الدولة تنفق أموالاً طائلة على استصلاح الأراضي، وبالتالي يجب أن تكون دراسات التربة دقيقة للحفاظ على أموال الدولة.

وفي نهاية الاجتماع، طالب وزير الزراعة قيادات هيئة التعمير بإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، مؤكداً أن المرحلة تحتاج من الجميع بذل قصارى جهدهم لتحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.

من جانبه، أعرب "حجازى" عن سعادته بلقاء وزير الزراعة وثقته في تولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على توجيهات وزير الزراعة في الاسراع بإنهاء الملفات المهمة، وفي مقدمتها التقنين وحصر الأراضي ولاية الهيئة، وكذلك تحصيل مستحقاتها لدى الغير.

وأشار "حجازى" إلى أن الهيئة حققت في العام الماضي فائضًا قدره ٧٠٠ مليون جنيه، ونأمل في تحقيق فائض قدره مليار جنيه هذا العام، مع ارتفاع التحصيل من متوسط ١.٢ مليار إلى ٢ مليار جنيه، وذلك بالتسريع في ضغط فترة انهاء العقود والتسهيل على المتعاملين مع الهيئة وتحسين الصورة الذهنية لدى كل المتعاملين معها.