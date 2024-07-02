الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زارها رئيس الوزراء.. تنفيذ 95٪ من إنشاء أكبر محطة لمياه الشرب في القليوبية

انشاء أكبر محطة لمياه
انشاء أكبر محطة لمياه الشرب فى القليوبية

تشهد قرية المنشأة الكبرى التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية إنشاء أكبر محطة لمياه الشرب تبلغ طاقتها 45 ألف متر مكعب والتي تخدم أكثر من 400 ألف مواطن من أهالي المركز والمدينة.

وزارها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكونها تعد أضخم محطات مياه الشرب على مستوى مدن ومراكز وأحياء محافظة القليوبية. وتعمل بنظام حديث يتميز بكفاءة عالية من جودة المياه وفقًا لأحدث المقاييس العالمية. وتبلغ القيمة الإجمالية للمحطة 920 مليون جنيه شملت تكلفة المحطة 470 مليون جنيه بالإضافة إلى تكلفة الشبكة 450 مليون جنيه.

وأكد محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية أنه يتم العمل الآن على قدم وساق لإنهاء أعمال مد شبكة المياه بالكامل إلى قرى ومناطق المركز والمدينة، وتصل أطوالها إلى 52 كيلومتر تم تنفيذ 15 كيلومتر، وذلك لخدمة جموع أهالي المدينة وقرى الوحدات المحلية. وأشار إلى أن هذه المحطة للشرب تعد إنجازًا كبيرًا على أرض مدينة كفر شكر ضمن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق في شتى المجالات لشعور كل المواطنين بالراحة والرضا التام.

وأضاف رئيس مركز ومدينة كفر شكر أن يوجد تعليمات مشددة من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بأهمية المتابعة المستمرة للأعمال داخل المحطة وتذليل كافة الصعاب والمعوقات وتقديم كافة أوجه الدعم لخروج المشروع الخدمة للنور في المواعيد المحددة في إطار جهود محافظة القليوبية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين في شتى المجالات.

وأوضح “غنيم” أن العمل يتم على قدم وساق مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة ودخولها الخدمة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 95% من إجمالي أعمال المحطة المدنية وجاري توريد الكهروميكانيك، وموضحا أن المحطة مقامة على مساحة وستقوم بمعالجة وتنقية المياه من فرع نهر النيل تمهيداً لضخها للأهالي بعد تنقيتها ومرورها بالمراحل المختلفة لتصبح كفر شكر من أكثر المدن تشبعاً بمياه الشرب.

محطة مياه الشرب محافظة القليوبية انجازات السيسي كفر شكر رئيس مجلس الوزراء

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