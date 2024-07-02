منى عبدالوهاب لـ"الدستور": حفل افتتاح مهرجان العلمين سيكون بالكامل عن فلسطين

كشفت الإعلامية منى عبدالوهاب، المنسق العام والمتحدث باسم مهرجان العلمين عن تفاصيل حفل افتتاح النسخة الثانية من المهرجان والمقرر أن تقام في يوم 11 يوليو الجاري.

وقالت “عبدالوهاب” في تصريح خاص لـ"الدستور" إن الدورة الثانية من مهرجان العلمين مقامة بالكامل من أجل فلسطين والأشقاء الذين يعانون من بطش الاحتلال في قطاع غزة، مشيرة إلى أن حفل افتتاح هذا العام للمهرجان سيكون بشكل مختلف ويضم العديد من العروض الفنية التي ترصد معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن حفل الافتتاح سيخلد للتاريخ وسيشهد العديد من المفاجآت للجمهور، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يشارك خلال حفل الافتتاح أكثر من مطرب ونجم غنائي بجانب عدد كبير من الفنانين قائلة: “افتتاح مهرجان العلمين السنادي هيعيش للتاريخ”.

وتابعت: معظم فعاليات وحفلات النسخة الثانية من مهرجان العلمين ستشهد في افتتاحيتها تسليط الضوء على فلسطين وسيدعم أغلب نجوم الغناء الشعب الفلسطيني خلال حفلات المهرجان الذي سيستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وعن مهرجان نبتة للأطفال الذي يترأسه الفنان أحمد أمين، قالت: إنه من المقرر أن تنطلق فعالياته في منتصف أيام مهرجان العلمين، مشيرة إلى أن العرض المسرحي الذي ستقدمه الفنانة دنيا سمير غانم للأطفال ما زال في مرحلة التحضيرات.

مهرجان العلمين النسخة الثانية

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان العلمين وتصدر مهرجان العلمين تريند x وجميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

وأعلن القائمون على الدورة الثانية من مهرجان العلمين المقرر انطلاقه يوم 11 يوليو الجاري بمدينة العلمين عن إقامة حفلات غنائية ضخمة لألمع النجوم وتشهد النسخة الجديدة استحداث أنشطة جديدة مثل المسرحيات ويضم المهرجان 10 حفلات غنائية متنوعة لكبار النجوم، وأكثر من 45 فعالية، إلى جانب استحداث مهرجان نبتة الخاص بمحتوى الطفل.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.