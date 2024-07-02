«صناع في مصر».. نماذج مضيئة تبدأ مشروعاتها مع «ابدأ»

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات “ابدأ" وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

نماذج مضيئة

ويستعرض “الدستور” في التقرير التالي نماذج مضيئة من مبادرة ابدأ:

قال د.مهندس أحمد كمال معوض، رئيس مجلس إدارة شركة «نوفا» للتنمية الصناعية، إن نسبة التشغيل بلغت 100% بمصنع نوفا، مشيرًا إلى أن المصنع مخصص لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعاقد المصنع مع شركات عالمية أمريكية وأوروبية وآسيوية متخصصة في إنتاج مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن المصنع أصبح قادرًا على إنتاج المكونات محليًا بترخيص من الشركات، ومنها الفلاتر وأنظمة التهوية المتخصصة لافتًا إلى أن بلغت التكلفة الاستثمارية لإنشاء المصنع 800 مليون جنيه ويوفر 300 فرصة عمل، وتبلغ طاقته الإنتاجية 150 طنًا شهريًا من المكونات المصنّعة من الستيلس، والمصنع أصبح قادرًا على سد احتياجات السوق المحلية من هذه المكونات، ومن المستهدف تخصيص 30% من إنتاج المصنع للتصدير.

من جانبه، أكد محمد وفائي، مدير تطوير الأعمال بمصنع محركات وسائل النقل الخفيف، الذي يعد الأول في الشرق الأوسط أن المكون المحلى 70% بمدخلات إنتاجية مصرية، ويصل عدد العمالة إلى 120 عاملًا، وتمّ نقل تكنولوجيا صناعة المحرك من الجانب الصينى بالكامل إلينا، فضلًا عن الانتهاء من تدريب كوادرنا على جميع مراحل الإنتاج بواقع 5 مراحل واجتاز المحرك اختبارات الجودة جميعها.

أشار أحمد رجب الشافعى، المؤسس والمدير التنفيذى لمصنع فانتازيا لتصنيع مكونات الإسفنج والأثاث الفندقى، إلى أن المصنع بدأ من الصفر فى المنطقة الصناعية جمصة بمحافظة الدقهلية ومع مرور الوقت زادت خطوط الإنتاج للصناعات المغذية للمنتجات.

وأضاف أننا استطعنا تصدير 30% من إنتاجنا وصنَّعنا لحساب شركات أجنبية وتبلغ مساحة المجموعة 15 ألف متر وتضم 400 عامل بطاقة إنتاجية 22 ألف طن فى السنة، وتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه.