تعرف على مبادرات التحالف الوطني لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومكافحة التمييز ضد المرأة



اعلن التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي عن تبنيه عددا من مبادرات لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومكافحة التمييز ضد المرأة، فالتحالف يولى قضايا المرأة ودعم حقوقها من أجل تحقيق المساواة وتمكينها اقتصاديا لتعيش حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم اهتماما كبيرا.

وتستعرض “الدستور” المبادرات التي دشنها التحالف الوطني من أجل دعم المرأة والفئات الأولى بالرعاية.

مبادرة "كتف فى كتف":



من أولى المبادرات التي دشنها التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي" كتف في كتف" وهي تهدف إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى، تحت مظلة واحدة لضمان المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنبا إلى جنب مع الوزارات والهيئات الحكومية فى جميع المجالات لدعم الدولة المصرية.



مبادرة “مراكب الرزق”:

تم تدشين مبادرة مراكب الرزق والتي من خلالها تم توفير 30 مركب حديثة للصيادين لتساعدهم على العمل بطرق أسهل.

مبادرة إعادة إعمار المنازل:



تدشين مبادرة إعادة إعمار المنازل من خلال إنشاء دار لتحفيظ القرآن، تقديم أجهزة كهربائية للمقبلات على الزاوج في عدد من القرى بمحافظات الصعيد.

مبادرة فرح قلبى:

تم تدشين مبادرة “فرح قلبي” لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا فى بعض محافظات الصعيد.

مبادرة المولد النبوى الشريف:



تدشين مبادرة المولد النبوي الشريف لصرف 600 جنيه إضافية على الرواتب الشهرية لـ 110 آلاف أسرة، وتوزيع 1300 طن لحوم على مليون أسرة.

مبادرة "ازرع":

تدشين المبادرة لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضى الزراعية، تمكين 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة نحو 150 ألف فدان فى المرحلة التجريبية الأولى للمبادرة من القمح وفول الصويا، بمحافظات: القليوبية، والبحيرة، والدقهلية، المنيا، بنى سويف، سوهاج، الفيوم، وأسيوط.

إطلاق قوافل ستر وعافية:



تم إطلاق قوافل ستر وعافية لتقديم خدمات للمواطنين، بينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه إلى 50 أسرة، ونشر ثقافة التطوع.

نبذة عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي:



بدأ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى نشاطه فى مارس 2022 وقدم خدمات كثيرة للفئات الأولى بالرعاية واستفاد منه أكثر من 20 مليون مواطن في مراحله الأولى.

حيث استطاع تحقيق خدمات عديدة للفئات الأولى بالرعاية والتى بلغت أكثر من 25 مليون مستفيد بمساعدات غذائية بكافة أنواعها، و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية بجانب إتاحة 40 ألف فرصة عمل لذوى الإعاقة.



وكان للتحالف دور كبير فى دعم طلاب الجامعة غير القادرين وكذلك سداد ديون الغارمات وإطلاق مبادرة ازرع والتى استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان، وإعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين، كل هذا بتكلفة تخطت الـ 12 مليار جنيه.



وقدم التحالف جهود اغاثة فى مصر وخارجها لدعم الأشقاء فى فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، ومن قبلها دعم الأشقاء السودانيين جراء الحرب الأهلية الدائرة فى السودان، وهذه الجهود جمعها فى مختلف المجالات رسخت دوره كذراع تنموى مهم داخل الدولة، والتنسيق والشراكة بين كافة المؤسسات لتنفيذ الجهود التنموية والخيرية، والقضاء على ازدواجية المساعدات الإنسانية بعد توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى المنضمة إليه.