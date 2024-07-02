محافظ الإسماعيلية يناقش إمكانية نقل المرافق المتعارضة لربط طرق مركز ومدينة فايد

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، اجتماعًا لمتابعة نقل تعارض المرافق وربط بعض الطرق بمركز ومدينة فايد.

أبرز الحضور للاجتماع لنقل المرافق المتعارضة لربط بعض الطرق بفايد

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة، رئيس مركز ومدينة فايد، مندوب القوات المسلحة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مدير عام مديرية المساحة، رئيس قطاع محطة كهرباء أبو سلطان البخارية بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، مدير عام مديرية الزراعة ومدير حماية الأراضي، مدير عام شركة تاون جاس، مدير عام شركة جاسكو، مدير عام شركة أنابيب البترول، مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الشئون القانونية، والجهات المعنية بالاجتماع.

تفاصيل اجتماع محافظ الإسماعيلية لنقل المرافق المتعارضة لربط بعض الطرق بمركز ومدينة فايد

وخلال الاجتماع، تم متابعة مناقشة نقل المرافق المتعارضة بقرية أبو سلطان، بعد قيام ممثلي كافة المرافق بمعاينة المنطقة على أرض الواقع أمس الإثنين، وذلك لربطها بالطرق الرئيسية، بالإضافة لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع.

معاينة كافة المناطق على أرض الواقع

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة معاينة كافة المناطق على أرض الواقع، لبيان مدى إمكانية تلافي تعارض المرافق العامة من الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة سرعة التنفيذ لنقل المرافق العامة بما لا يتعارض مع الشروط الفنية والدراسات المتخصصة.