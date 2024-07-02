الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفض الطعن على إسقاط عضوية مرتضى منصور من نادى الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الطعن المقام من حسين محمد حسين، محام، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، المطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة  مرتضى منصور من عضوية نادي الزمالك.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد سبق وقضت بعدم قبول الدعوى المقامة من حسين محمد حسين، محام، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، المطالبة بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور من عضوية نادي الزمالك.

عضوية نادي الزمالك وزارة الشباب الجمعية العمومية بنادي الزمالك

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