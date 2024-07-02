مدبولى: مشروعات الساحل الشمالى ستجذب الملايين من السياحة الأجنبية لمصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إننا نتوقع أن مشروع "ساوث ميد" على الساحل الشمالي الغربي، جنبًا إلى جنب مع مشروع رأس الحكمة، ومع ما تم تنفيذه في مدينة العلمين، سيجذب ملايين من السياحة الأجنبية التي ستكون في مصر.

فرص العمل هي الشيء الوحيد والأهم الذي سيجذب الشباب للقدوم إلى هذه المنطقة

وأضاف مدبولي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الأهم سيكون هذا الأمر مرتبطًا بخلق فرص عمل، لأن فرص العمل هي الشيء الوحيد والأهم الذي سيجذب الشباب للبدء في القدوم إلى هذه المنطقة للسكن فيها.

وتابع رئيس الوزراء: فمن خلال استكمال هذه المشروعات التي ستمتد لسنوات، فستكون هناك فرص عمل بشكل دائم، وبالتالي فإنها ستجذب الشباب للتواجد مع المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة سواء في مدينة العلمين ولكل المستويات ولبعض المدن الأخرى، فستكون فرصًا للسكنى والتعلم والخدمات الصحية وكل الخدمات للشباب التي ستتوفر لهم كي يقطنوا ويعملوا في هذه المشروعات الكبيرة.

