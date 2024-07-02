ماذا يريد المصريون من الحكومة الجديدة؟.. تقرير "إكسترا نيوز" يكشف مطالبهم

استعرضت كاميرا فضائية "إكسترا نيوز" مطالب المواطنين وآمالهم من الحكومة المرتقبة، عبر جولات بعدة محافظات، ليؤكدوا أولوية الملف الاقتصادي والطاقة وخاصة أسعار السلع، بجانب ملفي التعليم والصحة.

وأوضح أحد المواطنين في تصريحاته بتقرير متلفز أذاعته القناة، أن أبرز مطالبه تتركز حول مزيد من تخفيض أسعار السلع، بجانب الاهتمام بتطبيق خطة للنهوض بالتعليم ليصبح أكثر ديناميكية وحيوية، سواء التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي.

فيما يرى مواطن آخر أنَّه لا بد من الاهتمام برفع الوعي والثقافة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التعليم، فلا بد من الاهتمام بوضع مناهج دراسية تراعي هذا البعد وتنميه لدى الطلاب، قائلًا: “شعب مصر العريق لا تليق به ثقافة محدودة، بعض السلع يحتاج المواطن لتخفيض أسعارها ولابد لـ الحكومة المرتقبة من إحكام الرقابة على الأسواق لمنع الغش والتلاعب من البعض”.

وعلَّق مواطن آخر، نطالب الحكومة المرتقبة بزيادة مصادر الطاقة لأنها تؤثر على الحياة الاقتصادية وكذلك الحياة اليومية للمواطن، ولا بد من الاهتمام بملفات الصحة والتعليم وحل مشكلات نواجهها، قائلًا: "نريد من الحكومة المرتقبة أن يكون همها الأول مراقبة الأسعار من جانب التجار والمستوردين، وضبط الأسواق".