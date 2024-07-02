إطلاق قافلة طبية مجانية بمنطقة ساحل العميد بمطروح.. غدًا

تنظم مديرية الصحة بمطروح الأربعاء والخميس المقبلين، قافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة ساحل العميد التابعة للإدارة الصحية بالحمام، وتستمر على مدار يومين متتاليين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا على المواطنين.

-التخصصات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة– الجراحة- تنظيم أسرة- والنساء والتوليد- الأسنان"، ويتم الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين والمهرة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

-توفير الرعاية الصحية للمواطنين

وأشار إلى أن القوافل الطبية يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة، مؤكدًا أنه جرى التجهيز والإعداد للقافلة بشكل جيد، مضيفًا أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية فى كل القرى والمراكز بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصًا على تخفيف العبء عنهم.

وفي سياق آخر، كان قد أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن رفع حالة الاستعداد القصوى بمديرية الصحة بمطروح، وجميع مستشفيات ومراكز ووحدات محافظة مطروح استعدادًا للاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو.

- توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وأوضح وكيل صحة مطروح أنه جرى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، ووجود جميع التخصصات الطبية وفرق التمريض، لاستقبال أى حالات مرضية بأقسام الطوارئ.