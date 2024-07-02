الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 القاهرة

طلاب
طلاب

ينتظر أولياء الأمور والطلاب نتيجة تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 القاهرة، ويستعرض الدستور في تقريره تنسيق تمريض الإعدادية 2024 القاهرة.


تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 القاهرة

وحددت وزارة الصحة عددًا من الشروط المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض ، وأشارت وزارة الصحة الى أنه يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية، ولا يقل عمر الطالب في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، وحددت شروط الالتحاق بالحصول على درجات القبول في الاختبارات بما لا يقل عن 70% في كل مادة.

وجاء من ضمن الاجتياز الكشف الطبي ويجب على المتقدمين اجتياز كشف الهيئة والمتضمن قوة الملاحظة، سرعة الاستجابة ورد الفعل، اللباقة في الحديث، الاختبار النفسي، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، مهارات التواصل، التناسق بين الوزن والطول، مصري الجنسية، واجتياز بعض الاختبارات، في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.

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الاوراق المطلوبة لتقديم مدارس التمريض 

وأشارت وزارة الصحة الى أن الأوراق المطلوبة لتقديم مدارس التمريض : 

_ نسخة أصلية من الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

_ نسخة أصلية من شهادة الميلاد و3 صور منها.

_ صورة البطاقة الشخصية الخاصة لولي أمر.

_ دمغة و2 طوابع مهن طبية.

_ حافظة بلاستيكية.

_ 8 صور شخصية خلفية بيضاء.

_ 6 طوابع مهن طبية.

تنسيق الثانوي العام محافظة القاهرة 

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في وقت سابق،  تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ليكون بحد أدنى ٢٣٢ درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة  ١٤٠ درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب ٤٠ درجة.

وسيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.

ويسمح للطلاب الحاصلين على مجموع ٢٦٦ درجة فأكثر باختيار المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن ٢٥% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

أما الطلاب الحاصلين على مجموع درجات ٢٥٢ درجة فأكثر فيسمح لهم بالتقدم للمدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون التقيد بالمربع السكنى وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن ٢٥% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة.

 ولا يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الاول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك.

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تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية والأوراق المطلوبة

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تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2024 بمجموع 180 درجة. بدائل الثانوية العامة

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