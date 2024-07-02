الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تحتفل بختام الأنشطة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس استعداد جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لعقد حفل ختام الأنشطة المتنوعة، تزامنًا مع احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.

تفاصيل حفل ختام الأنشطة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية


وفي السياق - قام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بعقد اجتماع لمناقشة مستجدات عقد احتفالية ختام الأنشطة لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. 
بحضور الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن أهم ما يميز الحفل هذا العام أنه سيتم تقديمه بخمس لغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، والصينية، مما يعزز الطابع الدولي للجامعة ويعكس تنوع مجتمعها الطلابي.

وأضاف "عادل حسن " أن الحفل سيشمل تكريم الطلاب والطالبات في 7 مجالات متنوعة من الأنشطة، وهي: الأنشطة الرياضية، الثقافية، الفنية، العلمية، الاجتماعية، الجوالة والخدمة العامة، الأسر الطلابية.

كما سيشهد الحفل تكريم 90 طالبًا وطالبة من الفائزين في المسابقات المختلفة، احتفاءً بإنجازاتهم وإسهاماتهم المتميزة في المجالات السبعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن رؤية الجامعة؛ لتعزيز دور الأنشطة الطلابية في تنمية مهارات الطلاب البدنية، العقلية، والإبداعية.

ومن المتوقع أن يجذب الحفل اهتمامًا واسعًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحلي، حيث يعكس التزام الجامعة بتقديم بيئة تعليمية متكاملة تشجع التميز والإبداع في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع مسئولي الأنشطة الأستاذ ممدوح عثمان والأستاذة مروة عدلي.

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