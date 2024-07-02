الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء يكشف عن خطة الدولة لجذب الشباب لمنطقة الساحل الشمالى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إنه يجب أن تكون هناك فرص عمل كافية في الساحل الشمالي، كي أشجع الشباب للقدوم في هذه المنطقة للسكن والعمل فيها، لافتًا: إلى أن هذا ما كانت تقوله دائمًا الدولة، بأن نبدأ بمجموعة متكاملة من المشروعات الضخمة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء: بدأنا كدولة مشروع مدينة العلمين الجديدة التي لم تقتصر على كونها مدينة سياحية فقط، ولكن مدينة بمعنى الكلمة بها كل الأنشطة، وأعلنّا منذ فترة عن واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل وهو مشروع رأس الحكمة بشراكة مع الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم نسعد جميعًا بأن نعلن عن مشروع آخر وهو مشروع "ساوث ميد" على الساحل الشمالي الغربي كي يتكامل مع كل هذه المشروعات لتحقيق المستهدف الذي كنا نتحدث عليه.

مصر قادرة على جذب ضعف عدد السياح القادمين إليها

وتابع: "حينما كنا نقول إن مصر قادرة في خلال الفترة المقبلة حتى 2030 أن تجتذب على الأقل ضعف عدد السياح القادمين لمصر، فإننا لا نبالغ، لأنه مع بدء هذه المشروعات الكبيرة في التنفيذ، فإننا نتحدث عن جذب حجم هائل من الفنادق بالغرف الفندقية التي تتجاوز 2000 غرفة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي سيتم تأجيرها بنظام الوحدات السكنية الفندقية".

اكسترا نيوز مصر السياح الساحل الشمالى مدينة العلمين الجديدة رأس الحكمة ساوث ميد الساحل الشمالي الغربي

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