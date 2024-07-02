يؤدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان الكيمياء بداية الأسبوع المقبل، ضمن جدول الثانوية العامة 2024 الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبعد انتهاء امتحان اللغة الانجليزية زاد اهتمام الطلاب بالبحث عن امتحانات كيمياء ثانوية عامة السنوات السابقة واجاباتها، وهو ماتعرضه الدستور في التقرير التالي.

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة 2024 مراجعة الكيمياء من امتحانات كيمياء ثانوية عامة السنوات السابقة والتي وفرتها وزارة التربية والتعليم على موقعها الخاص، كما وفرتها صفحات التعليم مع نشر نموذج الإجابة المعتمد من الوزارة.

ويمكن للطلاب الإطلاع على الصور القادمة وبها إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023.

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

امتحانات كيمياء ثانوية عامة السنوات السابقة

امتحانات كيمياء ثانوية عامة السنوات السابقة

امتحانات كيمياء ثانوية عامة السنوات السابقة

امتحانات كيمياء ثانوية عامة السنوات السابقة

امتحانات كيمياء ثانوية عامة السنوات السابقة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

توزيع درجات مادة الكيمياء الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات مادة الكيمياء الثانوية العامة 2024

لتكون الدرجة النهائية الكبرى من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30 درجة.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين كل سؤال بدرجتين، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، منها 32 سؤالا له درجة واحدة و12 سؤالا لها درجتان.

وتوزع أسئلة امتحان الكيمياء كالتالي:

الكيمياء العضوية: 22 درجة.

الكيمياء الكهربية: 11 درجة.

التحليل الكيميائي: 10 درجات.

الاتزان الكيميائي: 9 درجات.

عناصر الانتقالية: 8 درجات.

موعد امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2024

يؤدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان الكيمياء يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو 2024 من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا لشعب علمي علوم وعلمي رياضة.