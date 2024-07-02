الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها أزمة نقص المياه.. ماذا يريد أهالي البحر الأحمر من المحافظ الجديد؟

محافظة البحر الاحمر
محافظة البحر الاحمر

يعقد أهالي البحر الأحمر أملا كبيرا على إعلان اسم المحافظ الجديد في التشكيل الحكومي، من بين الأمور المتوقعة هي مشروعات سكنية وتحسين الطرق.

أحمد عبدالله، أحد سكان مدينة الغردقة، طلب من المحافظ الجديد الاهتمام بمشروعات الإسكان وتوفير شقق سكنية في المدينة، خاصةً أنها تعاني من نقص في هذا الجانب، وكذلك التركيز على القطاع الصناعي بجانب السياحي نظرًا لأهمية المحافظة كوجهة سياحية.

من جهة أخرى، أشار محمد إبراهيم من سكان مدينة سفاجا إلى أزمة نقص المياه في فصل الصيف والحاجة الماسة لإنشاء محطات تحلية المياه، بالإضافة إلى حل مشكلات أراضي الشباب. 

وشدد على ضرورة توجيه اهتمام كبير للشباب من قبل المحافظ الجديد وتنفيذ مشروعات كبرى للاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

أما محمد إبراهيم أحد أهالي سفاجا أن المحافظة تعاني من أزمة في مياه الشرب خاصة في فصل الصيف وهناك احتياج كبير لإنشاء محطات مياه تحلية، بجانب حل مشكلات أراض الشباب وفروق المرافق لها، مؤكدًا أن الشباب يحتاجون لاهتمام كبير من قبل محافظ الإقليم، مشيرًا إلى أن المدينة تحتاج بعض المشروعات الكبرى.

ووجه محمد جمال أحد الشباب بمدينة رأس غارب أنه يجب على محافظ البحر الأحمر الجديد أن يسعى لحل مشكلة مستشفى رأس غارب والعمل على إنهائها كون المشروع معطل تنفيذه منذ ١٢ عاما، مؤكدا أن مدينة رأس غارب تعاني من نقص الخدمات الصحية.

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