موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2024 و رأس السنة الهجرية

موعد اجازة ثورة 23 يوليو تمثل فرصة جيدة للعاملين لاستثمارها خاصة انه يتم جمع الاجازة الرسمية مع العطلات الأسبوعية في حال جاءت منتصف الأسبوع كي يمكن الاستفادة بها بشكل جيد.

ننشر في التقرير التالي موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعام الحالي 2024 والاجازات المنتظرة خلال يوليو، وكذلك العطلات الأسبوعية.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو

يوافق موعد إجازة ثورة 23 يوليو هذا العام 2024 يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 ولذلك من المتوقع أن يتم ترحيل اجازة ثورة 23 يوليو ليوم الخميس الموافق 25 يوليو حيث يتم جمعها مع العطلتين الاسبوعيتين الجمعة والسبت والاستفادة من الايام الثلاثة الإجازة معا.

اجازة راس السنة الهجرية 2024

ويحين موعد اجازة راس السنة الهجرية خلال ايام حيث من المتوقع فلكيًا ان يكون الاحد القادم 7 يوليو هو غرة شهر محرم للعام الهجري الجديد 1446 وتعلن دار الافتاء المصرية موعد غرة شهر محرم خلال أيام قليلة.

إجازات يوليو 2024

وفي يوليو يحصل العاملون بكافة القطاعات على 10 ايام إجازة رسمية مدفوعة الاجر تكون كالتالي

يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024

يوم الاحد الموافق 7 يوليو 2024 بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446

يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024

يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024

يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2024

يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024

يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024 بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 بدلا من يوم الثلاثاء الموعد الرسمي لذكرى ثورة 23 يوليو

يوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2024

يوم السبت الموافق 27 يوليو 2024