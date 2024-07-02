الثلاثاء 02 يوليو 2024
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مصر إلى "النقل الأخضر".. لقطات تبرز "إنجاز" محطة عدلي منصور والقطار الكهربائي

جريدة الدستور

نشرت وزارة النقل، تصويرا جويا لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية والقطار الكهربائي الخفيف “L.R.T”، أحد مشروعات النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، الذي تنفذه وزارة النقل.

مساحة المحطة تبلغ 30 فدانا

يذكر أن محطة عدلي منصور على مساحة  30 فدانا وتتبادل بها الخدمة بين 5 وسائل نقل، وهي (القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد القاهرة/ السويس) ومحطة السوبرجيت (أتوبيسات الأقاليم) والأتوبيس الترددي “عدلي منصور-مطار القاهرة”، والأتوبيس الترددي “عدلي منصور-موقف الأقاليم”.

يوجد بالمحطة أيضا، منطقة انتظار عربات الملاكي شمال كوبري السلام سعة 260 سيارة على مساحة 4.5 فدان، ومنطقة انتظار عربات كبار الشخصيات أمام محطة عدلي منصور سعة 100 سيارة على مساحة 1.5 فدان، ومناطق خضراء وأرصفة بمساحة 8 فدان وأنفاق وممرات للمشاة لربط مكونات المحطة مع بعضها بطول 500 متر ومول تجاري لخدمة المحطة والمنطقة المجاورة علي مساحة 6،5 فدان ويشمل دور بدروم (جراج) سعة 600 سيارة و2 دور تجاري، مضيفا أن محطة عدلي منصور من الداخل بإجمالي مساحة التغطية 6 أفدنة مغطاة بمنشأ معدني بكامل المساحة وبارتفاع 23 مترا.

وتشمل المحطة البوابة الرئيسية بارتفاع 17 مترا و3 محطات أسفل التغطية: (محطة الخط  الثالث لمترو الأنفاق - محطة القطار الكهربائيLRT - محطة سكة حديد القاهرة/السويس) وساحة رئيسية تتوسط المحطات لربطها ببعضها بمساحة 7500 م2 والكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي ومحطة المترو مباشرة والكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي وومحطة سكة حديد القاهرة – السويس وقاعة كبار الزوار بمساحة 160 م2 ومنطقة خدمات تجارية علوية لخدمة المحطة بمساحة 1500 م2.

شاهد التصوير: 

وزارة النقل المحطة يبلغ 30 فدان محطة السوبرجيت الأتوبيس الترددي موقف الأقاليم

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