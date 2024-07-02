الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هشام طلعت مصطفى يشكر الرئيس السيسى على تشجيعه الاستثمار

هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى

توجه هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المتندب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بالشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي على تشجيعه الاستثمار المباشر الخاص المحلي والأجنبي.

وقال "مصطفى"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "هذا الاستثمار سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن المصري".

وأوضح أن مشروع الساوث ميد من المتوقع أن يُسهم في خلق 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة، مؤكدًا أن المشروع قد حقق مبيعات بقيمة 60 مليار جنيه مصري خلال اليوم الأول من فتح الحجز، مما يؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها المشروع من قبل المستثمرين.

هشام طلعت مصطفى السيسي الرئيس السيسي مشروع الساوث ميد

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