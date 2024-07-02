الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توتنهام هوتسبير يعلن التعاقد مع أرشى جراى من ليدز يونايتد

أرشي جراي
أرشي جراي

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن تعاقده مع أرشي جراي، قادمًا من فريق ليدز يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

أرشي جراي، صاحب الـ18 عامًا، لعب ضمن صفوف فريق ليدز يونايتد منذ تصعيده من فريق الشباب في مطلع الموسم الماضي.

ونشر توتنهام بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التعاقد مع أرشي جراي بعقد ممتد حتى عام 2030.
 

وشارك جراي رفقة ليدز يونايتد في 52 مباراة خلال الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، التشامبيونشيب، وصنع هدفين لزملائه في الفريق.

فيما أكد توتنهام، في بيان آخر، رحيل لاعبه جو رودون بشكل نهائي لنادي ليدز يونايتد، بعد أن قضى الموسم الماضي معارًا لفريق ليدز من السبيرز.

وقال جراي، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي توتنهام هوتسبير: "أنا متحمس لبدء مشواري مع توتنهام، إنه نادٍ كبير وفرصة لا يمكن رفضها".

وودعت إدارة نادي ليدز يونايتد آرشي جراي ببيان عاطفي قالت خلاله إن الجميع في النادي يشعرون بخيبة الأمل لرحيله، وكذلك الجماهير وتعتبره خسارة كبيرة لموهبة محلية، واسم عائلة مرتبط بليدز يونايتد.

وأضاف البيان: "رحيل جراي سيزيد من فرص النادي في التنافس على التأهل المباشر للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، بزيادة قدرة النادي على بناء فريق مناسب للقواعد المالية للبطولة".

وأردف: "الجميع في ليدز يشعرون بالحزن لرحيل واحد منهم، ونريد أن نشكر أرشي على كل جهوده واحترافيته".


وبدأ أرشي جراي مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ليدز يونايتد، وانتقل من فريق الشباب لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2021، ولعب للفريق موسمين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول لنادي ليدز في صيف 2023 أي قبل انطلاق الموسم الماضي.


وشارك جراي في 89 مباراة مع فريق ليدز بين مرحلتي تحت 18، و21 عامًا والفريق الأول، وسجل 4 أهداف وصنع 7 لزملائه في الفريق.

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