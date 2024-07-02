مدبولى: الساحل الشمالى مقصد سياحى عالمى وإحدى أيقونات جذب الاستثمار الخارجى

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الساحل الشمالي لمصر يعد واحدا من الأيقونات الكبيرة التي من شأنها أن تكون نقاط جذب للاستثمار الخارجي المباشر، ومقصدا سياحيا عالميا على مستوى العالم وعلى مدار العام.

وقال رئيس مجلس الوزراء - في كلمته خلال مؤتمر الإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص - "إننا نشهد اليوم الإعلان عن مشروع آخر بالساحل الشمالي الذي كانت الدولة حريصة على أن يكون الوجهة التي تركز عليها لتعظيم قطاع السياحة وخلق عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية في تلك المنطقة، وهو ما تم الإعلان عنه في إطار رؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجي القومي لمصر، وهو ما من شأنه مضاعفة عدد السياح لمصر".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منطقة الساحل الشمالي بظروفها المناخية وطبيعة أرضها ستكون واحدة من أهم النقاط التي يمكن توطين الزيادة السكانية المستقبلية بها خلال الفترة المقبلة.